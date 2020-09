Calciomercato Milan, niente ritorno | Futuro in Spagna!

Il Milan sta per vedere sfumare la pista che porta al ritorno dell’ex rossonero: contatti in corso con il club spagnolo

Non arrivano buone notizie per il calciomercato estivo del Milan. In attesa di conoscere dell’eventuale ritorno di Tiemoue Bakayoko per il quale prosegue la trattativa con il Chelsea, un altro ex milanista potrebbe invece accasarsi altrove. Maldini e Massara rischiano dunque il sorpasso da parte del club spagnolo che ha allacciato i contatti per l’acquisto: le ultime.

Calciomercato, niente Milan: l’ex rossonero verso il Siviglia

Non lo ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri nonchè la grande voglia di tornare a vestire la maglia del Milan. Adesso, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.c0m‘, il futuro di Gerard Deulofeu sarebbe lontanissimo dal club di via Aldo Rossi.

Il Siviglia di Monchi si sarebbe fatto avanti con il Watford per l’acquisto dello spagnolo, sondando il terreno alla ricerca di un sostituto di Ocampos. Il club inglese, retrocesso in Championship, vuole fare cassa per poter finanziare il mercato e puntare alla promozione.

Ecco dunque che il Siviglia potrebbe stringere per l’ex esterno del Barcellona, anticipando ogni eventuale tentativo del Milan ma anche del Napoli, in passato interessato all’attaccante. I rossoneri, dunque, salvo sorprese non s’inseriranno nella corsa al classe 1994: il futuro di Deulofeu è al Siviglia.

