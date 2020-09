Calciomercato, colpo Milan | Ufficialità in arrivo: ecco quando

Il Milan in attesa di chiudere l’acquisto di Tonali, è pronto ad annunciare un altro rinforzo di spessore: accordo totale, annuncio imminente

Sono ore calde in casa rossonera, dopo il bel successo in amichevole contro il Monza. Il Milan di Pioli è pronto ad accelerare, ancora, sul calciomercato estivo che nelle ultime ore ha già portato Brahim Diaz dal Real Madrid. In tal senso, in attesa di Tonali, Maldini e Massara preparano l’annuncio: ecco il nuovo colpo dei dirigenti del ‘Diavolo’.

Calciomercato Milan, annuncio in arrivo: i dettagli

Un nuovo rinforzo per Stefano Pioli. A riportare la notizia di un affare praticamente fatto per il ‘Diavolo’ è ‘Todofichajes.com’ che sottolinea come il Milan abbia chiuso l’acquisto di Tiemoue Bakayoko.

Il centrocampista francese vestirà ancora la maglia rossonera, sulla base di un prestito oneroso fissato a 2 milioni di euro ed opzione di riscatto in favore del club di Elliott a 30 milioni di euro. L’annuncio ufficiale sarebbe inoltre più vicino del previsto.

Bakayoko sarà infatti annunciato nelle prossime ore, all’inizio della settimana che sta per iniziare. Il francese torna in quel di Milanello: in attesa di Tonali, è Bakayoko il prossimo acquisto del Milan.

