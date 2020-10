Calciomercato Inter, addio Nainggolan | Parla il dg del Cagliari

Ultime ore decisive per stabilire il futuro di Radja Nainggolan, che potrebbe anche salutare l’Inter. Arrivano le parole del dg del Cagliari

Mancano ormai poche ore alla chiusura del calciomercato e l’Inter potrebbe non avere ancora chiuso tutte le trattative, in particolare restano in sospeso quelle riguardanti le possibili uscite. La rosa nerazzurra è composta da troppi centrocampisti e per questo si potrebbero continuare ad ascoltare offerte soprattutto in quel reparto.

Un calciatore che potrebbe partire sembrerebbe Radja Nainggolan, che è seguito ormai da diverse settimane dal Cagliari. Il club sardo vorrebbe riportarlo in rossoblù ma nulla è ancora deciso e Mario Passetti, direttore generale, ha commentato così la trattativa ai microfoni di Dazn: “Vediamo se si fa entro domani, manca ormai solo un giorno alla fine”.

“Faremo il possibile per accontentare le richieste dell’allenatore garantendo comunque l’equilibrio economico della società”, conclude Passetti.

