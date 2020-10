Juventus-Napoli, decisione in arrivo | Scelta clamorosa!

Giornata caldissima in vista di Juventus-Napoli di questa sera: gli azzurri non partono, decisione clamorosa

La Serie A 2020/21 può vedere un primo importante intoppo causa Coronavirus dopo sole tre giornate. La positività di alcuni calciatori del Napoli ha spinto il club di De Laurentiis a ‘stoppare’ la partenza per Torino, in vista di Juvenus-Napoli. Ecco dunque che nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva: il giudice sportivo è pronto all’annuncio.

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Napoli, clamorosa decisione | La squadra non parte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Juventus | É quasi fatta col Psg!

Juventus-Napoli, verso il 3-0 a tavolino: i dettagli

A riportare quella che con ogni probabilità sarà la decisione del giudice sportivo è ‘Il Messaggero‘. Dopo la mancata partenza per Torino, la squadra partenopea è sempre più vicina alla sconfitta per 3-0 a tavolino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La Figc sta controllando se il protocollo sia stato rispettato dagli azzurri, d’altro canto il giudice sportivo annuncerà il 3-0 a tavolino dopo aver analizzato la situazione. “Noi saremo regolarmente in campo”, ha annunciato ieri la Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Napoli, gara a rischio | La squadra non può partire

Da via Rosellini l’intenzione è quella di mantenere una linea ‘dura’ per evitare che nasca un pericoloso precedente che metterebbe a rischio l’intero campionato. In casa partenopea in caso di 3-0 la volontà è quella di fare ricorso, con la sicurezza di vincerlo annullando una sconfitta che è in procinto di arrivare, a tavolino.

LEGGI ANCHE >>>Napoli, due positivi al Covid-19 | Il comunicato della società

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, addio in prestito | Il comunicato UFFICIALE