Calciomercato, Rangnick in Serie A | Firma vicina!

Ralf Rangnick non è mai stato tanto vicino ad approdare in Serie A: dopo l’accostamento al Milan, nel suo futuro c’è il calcio italiano

Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo, arrivano importanti novità dalla Spagna per quanto concerne il futuro di Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco, vicinissimo al Milan nei mesi scorsi, è destinato ad approdare comunque in Serie A. Firma vicina: ecco le ultime novità.

Calciomercato Serie A, arriva Rangnick: le ultime

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il destino di Ralf Rangnick sarebbe ormai scritto. L’ex tecnico di New York Red Bulls e Lipsia, infatti, sarebbe la prima scelta della Roma.

Il club giallorosso, in cerca da tempo di un direttore sportivo, avrebbe scelto Rangnick per il suo nuovo corso. Dall’approdo sulla panchina del Milan poi clamorosamente sfumato last minute, adesso è la società di Friedkin ad essere ad un passo dalla firma del tedesco.

Trattativa dunque in fase avanzata, con il manager che avrebbe ormai limato gli ultimi dettagli, pronto ad approdare nella Capitale e a rivoluzionare la rosa giallorossa.

