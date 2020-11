Calciomercato, esonero ufficiale in Spagna | Pronto un italiano

Non sarà più l’allenatore: pochi minuti fa è apparso il comunicato ufficiale del club spagnolo. Per il sostituto idea anche in Italia

Celta vigo (Getty Images)Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del Celta Vigo, che ha annunciato così l’esonero dell’allenatore spagnolo Oscar Garcia. Gli ultimi risultati non troppo convincenti hanno portato la dirigenza del club a prendere questa decisione definitiva.

Calciomercato, Montella di nuovo in Spagna

E così potrebbe nascere l’idea suggestiva con il ritorno in Spagna di Vincenzo Montella, attualmente senza squadra da parecchi mesi dopo l’esperienza dello scorso anno alla Fiorentina. L’allenatore campano conosce la Liga vista la sua avventura non troppo avvincente alla guida della Siviglia, conclusasi poi con l’esonero.

La sua voglia di riscatto è davvero alta e così il suo profilo potrebbe fare al caso proprio del Celta Vigo, che avrebbe così bisogno di uno scatto decisivo per uscire dalla zona retrocessione. La situazione va monitorata nelle prossime ore quando arriverà la scelta definitiva da parte della compagine spagnola.

Vincenzo Montella potrebbe rimettersi in pista mettendosi subito al lavoro: il suo futuro sarà nuovamente in Spagna?

