Juventus-Cagliari, Pirlo suona la carica | “Ora inizia il nostro campionato!”

Le parole in conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Cagliari: l’allenatore bianconero suona la carica

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Juventus TV alla vigilia della partita contro il Cagliari: “Sarà una gara fondamentale, veniamo da un periodo di inattività dovuto alla sosta, ma il periodo di adattamento è finito. Adesso inizia il nostro campionato“. Parole che chiariscono le intenzioni dell’allenatore bianconero.

Juventus-Cagliari, le parole di Pirlo

Pirlo ha poi continuato: “Spero che gli esperimenti siano terminati, sono soddisfatto del fatto che ho lavorato con calciatori aperti al dialogo e a una nuova mentalità di gioco“. Sul tour de force, invece: “Avremo 10 partite da giocare fino a Natale e per noi saranno come finali. Bisogna arrivare alla vittoria in qualsiasi modo, avere fame dal primo all’ultimo minuto senza tralasciare i dettagli“. Poi sul Cagliari: “Di Francesco ha portato tanto entusiasmo, sviluppano bene il gioco sia con la difesa a tre, sia a quattro. E’ un’ottima squadra con giocatori d’esperienza“.

Chiusura sui giocatori: “De Ligt è pronto per giocare, mentre Alex Sandro è convocabile anche se ci vorrà un po’ di più per vederlo dall’inizio. Morata con noi ha ritrovato fiducia e continuità, era quello che gli mancava. Ce lo teniamo stretto“.

