Il rinnovo con il Paris Saint-Germain si allontana per Draxler: occasione per la Juventus a costo zero

Un contratto in scadenza, un’età che alletta e non poco e caratteristiche tecniche decisamente interessanti. Il profilo di Julian Draxler è sicuramente da tenere in considerazione per il prossimo giugno. Perché sembra proprio che il tedesco cresciuto nello Schalke 04 non rinnoverà il proprio contratto con il Paris Saint-Germain e potrebbe dunque liberarsi a parametro zero in estate.

Calciomercato Juventus, Draxler via: occasione a zero

E proprio per questo motivo Draxler risulterebbe un’occasione decisamente interessante per i club italiani. In primis per la Juventus. Il tedesco è un nome che è già finito nei radar bianconeri in passato e non è escluso che la dirigenza juventina possa tentare l’affondo per assicurarselo in estate. L’ostacolo? Sicuramente la concorrenza, con il profilo di Draxler che fa gola a diversi club, ma anche l’ingaggio. Lo stipendio del tedesco supera i 7 milioni annui a Parigi. La Juventus può certamente permetterselo, ma andrebbe a cozzare con quella che è la politica bianconera di attuare un risparmio e un abbassamento del monte ingaggi.

D’altra parte Draxler ha caratteristiche importanti che potrebbero far comodo a Pirlo. Il tedesco è un trequartista che è stato impiegato sia come ala che come mezz’ala. Giocatore di qualità, potrebbe rappresentare per il tecnico bianconero un’alternativa a Ramsey. Vero che la Juve è piuttosto coperta in quella zona del campo, ma ci sono giocatori che non rientrano nei piani del tecnico o che fino ad ora non hanno convinto. Basti pensare a Bernardeschi, che sembra essere un vero e proprio esubero, ma anche a Douglas Costa, attualmente in prestito secco al Bayern Monaco. Oltre a Kulusevski, che ha offerto prestazioni altalenanti. E proprio il Bayern Monaco risulterebbe uno dei club più interessanti. La concorrenza maggiore è infatti rappresentata da club inglesi o da un ritorno in patria.

Oltre alla Juventus, Draxler potrebbe essere un nome utile anche per il Milan. I rossoneri gli garantirebbero un ruolo importante, ma anche qui il nodo ingaggio potrebbe essere un difficile ostacolo.