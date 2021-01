Il Milan sarà una delle protagoniste in assoluto per la sessione invernale di calciomercato: la società rossonera vicina al doppio affare e non solo

Saranno giorni intensi in casa Milan. La compagine rossonera ha chiuso il 2020 alla grande ed ora non intende fermarsi sul più bello. Continuano le vittorie per gli uomini di Pioli, che ora avranno la chance anche di superare nello scontro diretto la Juventus. Inoltre, sul fronte calciomercato il club milanese sarebbe vicino ad un doppio affare con un occhio anche per il vice Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, doppio affare: assalto al vice Ibra

Nelle ultime ore il giornalista Giulio Mola è intervenuto ai microfoni di “Top Calcio 24” parlando dei prossimi affari del Milan: “Sono certo che arriverà la fumata bianca per il rinnovo di Donnarumma. La stessa cosa arriverà con Simakan dello Strasburgo“. Poi ha aggiunto: “Non credo che Kone sia la priorità al momento”.

La stessa società rossonera potrebbe provare il colpo in attacco pensando al vice Ibrahimovic, che è stato fuori per tanto tempo per infortunio: “Valuterà un rinforzo anche in attacco, si parla molto di attaccanti svincolati o svincolabili”. Ora il campione svedese è vicinissimo al rientro, ma serve un’alternativa all’altezza.

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato per chiudere affari soprattutto per l’immediato presente.