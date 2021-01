Calciomercato Milan, ritorno di fiamma in Serie A! Cifre e dettagli

In estate il Milan potrebbe tornare all’assalto di Takehiro Tomiyasu, già cercato dai rossoneri e che si sta confermando ad ottimi livelli. Tutte le cifre e i dettagli

Sono settimane decisive per il Milan di Pioli. Numeri alla mano, la squadra rossonera sta vivendo il momento più difficile della stagione, e dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Inter è chiamata a ripartire in campionato. Domani, alle ore 15, Ibra e compagni saranno impegnati al ‘Dall’Ara’ di Bologna contro la squadra di Mihajlovic. Un’occasione per la dirigenza per osservare da vicino Takehiro Tomiyasu, già cercato nella scorsa sessione di calciomercato e che potrebbe tornare nel mirino in vista della prossima estate. Ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Milan, nuovo assalto a Tomiyasu | Cifre e dettagli

Il difensore giapponese sta confermando le ottime prestazioni della passata stagione, che avevano convinto il club rossonero a puntare su di lui. L’assalto di Maldini e Massara, dunque, potrebbe essere solo rimandato: il 22enne è un profilo che piace alla dirigenza ed in linea con le esigenze del nuovo corso del Milan. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La società rossonera potrebbe così tornare all’assalto nella sessione estiva di calciomercato, magari inserendo anche contropartite tecniche gradite al Bologna come Krunic, che permetterebbe di abbassare il costo del cartellino del giapponese. Il Milan, insomma, non molla Tomiyasu. Ne sapremo di più a partire dal prossimo giugno.