Alla prima stagione da allenatore Andrea Pirlo vuole continuare a stupire tutti: idea rinnovo con un regalo super alla Juventus

Andrea Pirlo sta conquistando tutti alla sua prima stagione da allenatore. L’ex centrocampista della Nazionale italiana sta riscuotendo successo grazie ai risultati positivi tra campionati e le varie Coppe. Inoltre, è arrivata il suo primo trofeo da tecnico con la Supercoppa italiana vinta contro il Napoli.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, assist di Leonardo a Marotta | Colpo gratis

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, il Porto prova il colpo all’ultimo | Centrocampista nel mirino

Calciomercato Juventus, Pirlo vuole stupire ancora

Ora il club bianconero intende coccolarselo in vista anche delle prossime stagioni pensando al rinnovo con un ingaggio aumentato. Inoltre, dal punto di vista del calciomercato potrebbe arrivare un colpo fondamentale in mediana con Locatelli, una delle sue prime richieste della scorsa estate.

Così in caso di Scudetto o di semifinale di Champions il rinnovo sarebbe cosa fatta per programmare insieme i prossimi anni alla guida della compagine bianconera. Attualmente Pirlo alla Juventus percepisce uno stipendio da 1,8 milioni di euro più vari bonus: in estate lo stesso allenatore ha firmato un biennale.

Ora potrebbero esserci novità in vista dei prossimi mesi: i risultati saranno ancora una volta fondamentale per la carriera di Pirlo.