La Juventus continua a lavora in ottica futura con idee suggestive: Cristiano Ronaldo potrebbe essere accontentato dal club bianconero

La Juventus è già proiettata alla prossima stagione per le numerose vicende di calciomercato. Il club bianconero è alla ricerca di profili interessanti di assoluto valore in ottica futura e non soltanto per l’immediato. Dopo la chiusura della sessione invernale, ecco che potrebbero esserci novità importanti per l’estate.

Calciomercato Juventus, suggestione Ruben Neves

Nei prossimi mesi potrebbe anche arrivare il rinnovo di Cristiano Ronaldo. E così lo stesso campione portoghese potrebbe essere accontentato grazie al lavoro di Jorge Mendes. L’idea suggestiva sarebbe quella dell’acquisto di Ruben Neves dal Wolverhampton. La sua valutazione si aggira intorno ai 45 milioni di euro: così il club bianconero potrebbe mettere sul piatto un giocatore che piace da sempre ai “Wolves”, come Douglas Costa.

La valutazione del talentuoso giocatore brasiliano si aggira intorno ai 25 milioni di euro e così l’affare sarebbe con l’aggiunto di 18-20 milioni cash. L’idea potrebbe nascere grazie al solito lavoro del potente agente portoghese, Mendes, in grado di gestire una scuderia ricca di talenti. In questa prima parte di stagione Ruben Neves ha collezionato 24 presenze complessive con il Wolverhampton mettendo a segno anche tre gol.

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per allestire una rosa ancora più competitiva.