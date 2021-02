Calciomercato Juventus, Chiellini punta al rinnovo | Ecco pro e contro

Chiellini è tornato a guidare la difesa della Juve e adesso punta al rinnovo: ecco pro e contro di un ulteriore prolungamento. L’analisi

La Juventus ha finalmente ritrovato il miglior Chiellini. Nelle ultime settimane il capitano bianconero è tornato a guidare la retroguardia, e anche contro la Roma ha offerto una prestazione difensiva impeccabile. Con l'esperto centrale in campo è tutta un'altra Juve e per il 36enne si può tornare a parlare di rinnovo. Tuttavia, permane ancora qualche dubbio legato al suo prolungamento: ecco l'analisi tra pro e contro.

Calciomercato Juventus, rinnovo Chiellini: pro e contro | L’analisi

Le recenti prestazioni del classe 1984 sembrano aver spazzato via i dubbi legati al campo. Chiellini garantisce ancora assoluta affidabilità: dal suo rientro dagli infortuni sono già quattro i clean sheet collezionati dalla squadra bianconera, uno dei quali ha regalato a Pirlo la Supercoppa italiana. Il centrale è ancora il leader indiscusso della retroguardia, e con lui in campo è tutta un’altra difesa.

Tuttavia, i principali dubbi sono sempre legati alle condizioni fisiche del giocatore, che nell’ultimo anno e mezzo ha già accusato numerosi problemi muscolari e ricadute. Il capitano bianconero sembra aver finalmente ritrovato continuità, ma il rischio infortuni è sempre dietro l’angolo e in caso di rinnovo andrà preservato ulteriormente. Inoltre, la permanenza di Chiellini – e di Bonucci – ostacolerebbe anche nella prossima stagione l’ascesa dei due giovani Demiral e soprattutto de Ligt, già finito in panchina contro la Roma. Staremo a vedere.