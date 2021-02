Calciomercato Milan, Romagnoli in bilico | I dubbi dei rossoneri e le ultime sul rinnovo

Ancora male Romagnoli in Milan-Stella Rossa. Il drastico calo del capitano fa riflettere il club rossonero: le ultime

Prosegue il difficile momento del Milan di Pioli. Nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, la squadra rossonera ha sofferto e non poco anche contro l’inferiore Stella Rossa di Stankovic, passando il turno con due pareggi tra andata e ritorno senza riuscire a vincere. Più in generale, Ibra e compagni sono reduci da una striscia di 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 8 partite in tutte le competizioni. Inoltre, l’Inter ha messo la freccia in campionato dopo il netto successo nel derby. Per molti, insomma, l'”incantesimo” post lockdown è finito e la stagione rischia di prendere una brutta piega. In questo contesto, uno dei giocatori più in difficoltà e irriconoscibili nelle ultime settimane è Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è reduce dalla disastrosa prestazione contro l’Inter e Lukaku, e anche ieri sera non ha offerto una prova all’altezza. Anche il futuro del difensore potrebbe essere in bilico: ecco le ultime tra rinnovo e addio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, anche Romagnoli a rischio | Le ultime tra rinnovo e addio

Il centrale resta il capitano della squadra rossonera ma, di fatto, il vero leader e trascinatore in campo è ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Inoltre, nelle idee della società, la fascia potrebbe presto passare sul braccio di Donnarumma. In caso di rinnovo, infatti, il portiere rappresenterà il nuovo simbolo della squadra. Per quanto riguarda Romagnoli, invece, non è escluso che a fine stagione la società inizi a ragionare sulla sua posizione, e di conseguenza sul futuro del giocatore. Il 26enne, che è in scadenza di contratto nel 2022, ha sempre alternato alti e bassi senza mai riuscire a garantire sicurezza e continuità. Aspetti, questi, imprescindibili per chi veste la fascia di capitano.

Il futuro dell’ex Roma potrebbe dunque essere messo in discussione, e il rinnovo ad oggi è tutt’altro che scontato. Alla finestra c’è anche la Juventus, pronta ad approfittare di un eventuale mancato accordo con Raiola per il prolungamento del contratto. Sono mesi decisivi, insomma, anche per il futuro di Romangoli. Staremo a vedere.