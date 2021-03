Politano condanna il Milan a San Siro: espulso Rebic nel finale e rossoneri sempre più lontani dall’Inter

A San Siro Milan e Napoli chiudono la 27esima giornata del campionato di Serie A. Un big match che vale tanto in ottica scudetto: per i rossoneri, per provare a rimanere in scia dell’Inter e non subire il recupero della Juventus. Per gli azzurri per agganciare la Roma e prendersi il quinto posto. Il Milan subisce, probabilmente, la stanchezza della super sfida di Europa League contro il Manchester United e fatica a rendersi pericoloso. Molto più padrone del campo il Napoli che si rende pericoloso più di una volta, in particolare con Zielinski e con la fantasia di Insigne.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, che scippo al Napoli | L’idea per arrivare al big

Milan-Napoli 0-1 | Politano condanna i rossoneri

Il secondo tempo è più equilibrato ma il gol lo trova il Napoli che sfrutta un recupero palla in mezzo al campo, e arriva fino all’area di rigore rossonera con l’azione finalizzata da Matteo Politano che batte Donnarumma con un destro strozzato. I partenopei hanno la chance di raddoppiare con la botta di mancino di Fabian Ruiz ma il portiere della nazionale italiana si oppone. L’occasione più ghiotta per i rossoneri l’ha Leao che di piatto tira tra le mani di Ospina. Poco prima del recupero un intervento dubbio in area di rigore su Theo Hernandez manda l’arbitro al VAR, ma il rigore non viene concesso. Il punto esclamativo che rende ancora più amara la disfatta della squadra di Pioli è l’espulsione di Ante Rebic per proteste. Il Napoli riesce a trionfare a San Siro conquistando il quinto posto, il Milan esce sconfitto e si allontana sempre di più dall’Inter che adesso ha 9 punti di vantaggio sui cugini.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, attaccante via a giugno | Doppio assalto dalla Premier

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Paratici non ha dubbi!

Tabellino marcatori:

MILAN-NAPOLI 0-1:

49′ Politano

CLASSIFICA SERIE A: Inter 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Napoli* 50, Roma 50, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 19, Crotone 15

*UNA PARTITA IN MENO

**DUE PARTITE IN MENO