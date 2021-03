La Juventus continua a lavorare per il futuro e spunta l’ipotesi a sorpresa. Nuovo tecnico, con lui anche il bomber!

È una stagione davvero complicata quella della Juventus, che dopo nove anni sembra ormai doversi arrendere anche in Serie A. I bianconeri infatti sono attualmente troppo lontani dalla lotta scudetto visto che l’Inter sembra aver preso il volo. I nerazzurri sono in vetta alla classifica e hanno conquistato ben 10 punti di vantaggio rispetto alla ‘Vecchia Signora’, che a causa dei troppi passi falsi ora deve lottare per ottenere un posto in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | 20 milioni in Serie A!

La Juventus ha dominato per quasi un decennio nel massimo campionato italiano ma dovrà arrendersi in questa annata. La rivoluzione effettuata la scorsa estate non ha portato i frutti sperati e anche in Champions League è arrivato un fallimento. La compagine allenata da Andrea Pirlo infatti è caduta già agli ottavi di finale contro il Porto, che sulla carta ha sicuramente una rosa inferiore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al big | Suggestione scambio: controproposta!

Calciomercato Juventus, ipotesi Gasperini per la panchina: con lui anche Muriel

Ora la squadra non può e non deve perdere la concentrazione poiché bisogna comunque provare a chiudere nel migliore dei modi l’annata. Nel mirino di Ronaldo e compagni infatti c’è ancora un posto tra le prime quattro posizioni da conquistare oltre alla finale di Coppa Italia da giocare, che si disputerà a metà maggio contro l’Atalanta. Intanto la società continua ad analizzare il rendimento per provare a studiare le nuove mosse da attuare in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘alleato’ dalla Germania | Il sogno per la panchina

Non è escluso un nuovo ribaltone in panchina e in caso di addio di Andrea Pirlo, nel mirino della società potrebbe esserci proprio Gian Piero Gasperini. Il tecnico sta vivendo anni straordinari a Bergamo ma chissà che non avvenga un passaggio in una big in futuro. In caso di un suo arrivo, si potrebbe pensare anche a Luis Muriel per l’attacco. La Juventus cerca nuovi giocatori in quel reparto e il colombiano potrebbe essere sicuramente il rinforzo ideale.

Ipotesi difficili ma che comunque non vanno trascurate, visto che i fallimenti della Juventus potrebbero portare la società a scelte a sorpresa nella prossima estate.