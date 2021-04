Cristiano Ronaldo chiama l’ex compagno del Real Madrid alla Juventus e propone lo scambio con Dybala

Cristiano Ronaldo sta vivendo una delle sue peggiori stagioni a livello collettivo. Certamente a livello individuale non si pò dire lo stesso, i numeri parlano da soli: 24 gol in 25 presenze di campionato e 6 gol tra Champions e Coppa Italia. Numeri che, però, non sono bastati a risollevare una squadra in grandi difficoltà, non solo in Europa ma anche in Italia.

Ronaldo sta vivendo una situazione sportiva a cui non è abituato e chiede dei cambiamenti alla società per provare a invertire la rotta. Molti di questi cambiamenti sono legati anche al futuro di Paulo Dybala. Il 10 argentino non è quasi mai sceso in campo in questa stagione a causa dei continui problemi fisici e adesso è ai margini del progetto tecnico bianconero.

Calciomercato Juventus, Ronaldo propone Asensio

Secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, Cristiano Ronaldo avrebbe proposto l’acquisto di un ex compagno del Real Madrid, Marco Asensio. Lo spagnolo classe ’96 andrebbe a sostituire Dybala che, invece, sarebbe proiettato verso l’Inghilterra o la Spagna. La Juventus chiede circa 50-60 milioni per lasciar partite la ‘Joya’, ma tra le ipotesi c’è anche quella di uno scambio con l’esterno d’attacco dei blancos.

Quella di Ronaldo è una richiesta nei confronti della società per avere la garanzia di competitività anche nella prossima stagione. In caso contrario il fenomeno portoghese potrebbe pensare di andar via da Torino e magari fare ritorno al Manchester United, il club che lo ha consacrato.