Calciomercato Juventus, nuovo attaccante per Pirlo | Arriva dal Siviglia

La Juventus potrebbe mettere le mani su un nuovo attaccante: interesse per En Nesyri del Siviglia, ecco le ultime dalla Spagna

La Juventus la prossima estate potrebbe privarsi di diversi elementi che hanno fatto molto bene in questi anni. Uno di questi è Paulo Dybala: l’attaccante argentino sta vivendo la peggior stagione in bianconero della sua carriera ed è in scadenza nel 2022. La trattativa per il rinnovo è ferma, e in caso di mancato accordo, dovrà per forza di cose lasciare la Juve. Dunque, il ds Paratici deve pensare a un altro attaccante che potrebbe arrivare dal Siviglia. Anche viste le situazioni legate a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Juventus, En-Nesyri per l’attacco

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, la Juventus sta valutando il nome di Youssef En-Nesyri per il prossimo mercato. Paratici vuole aggiungere un talentuoso attaccante alla rosa di Andrea Pirlo: ci sono troppi dubbi sulle situazioni legati a Dybala e Ronaldo -entrambi in scadenza 2022- e Morata, che ha un costo molto alto. Ecco perché la Juve potrebbe puntare sul marocchino del Siviglia. Monchi si è detto non intenzionato a cederlo, ma la politica del club andaluso è chiara: in caso di un’offerta congrua, ogni calciatore può essere ceduto. E per En-Nesyri potrebbero bastare 46 milioni di euro.