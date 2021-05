Calciomercato Inter, colpo low cost in Serie A! Cifre e dettagli

Ipotesi Augello per l’Inter di Conte: il terzino si sta mettendo in mostra con la maglia della Sampdoria e potrebbe rappresentare un’occasione per il club nerazzurro in sede di calciomercato. Tutti i dettagli

Vigilia di campionato piuttosto speciale per l’Inter di Antonio Conte neo campione d’Italia. Domani, alle ore 18, i nerazzurri festeggeranno lo scudetto nella partita casalinga con la Sampdoria che ha ben poco da dire sul campo. L’allenatore nerazzurro può tirare il fiato e godersi il successo al termine di un’annata più intensa del solito per tutte le squadre, ben conscio però del lavoro che ci sarà da fare per riconfermarsi. In questo senso, a differenza delle rivali l’Inter può già iniziare a programmare la prossima stagione in netto anticipo. Come già trapelato, però, la società nerazzurra attuerà un importante taglio dei costi e un piano di austerità per far fronte all’attuale situazione economica. Ancora maggiore attenzione sarà dunque rivolta sulle occasioni che si presenteranno sul calciomercato. E una di queste potrebbe essere rappresentata da Tommaso Augello, avversario domani con la Samp. Tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, ipotesi Augello | Tutti i dettagli

Il laterale 26enne sta vivendo la sua miglior stagione in carriera alla Sampdoria, dove si è conquistato un posto da titolare nelle gerarchie di Ranieri. Il giocatore è a quota 2.950 disputati in stagione in 34 presenze, tutte da titolare, con anche un gol e 3 assist all’attivo. Augello potrebbe insomma rappresentare un profilo affidabile e a basso costo per l’Inter di Conte. Young, infatti, è in scadenza di contratto a giugno e con ogni probabilità non rinnoverà con i nerazzurri. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Al suo posto potrebbe dunque arrivare Augello: per strapparlo al club blucerchiato basteranno al massimo 5 milioni di euro, con l’Inter che si assicurerebbe una valida alternativa sulla fascia sinistra per le rotazioni di Conte. Occhi puntati, dunque, anche sull’ipotesi Augello per i neo campioni d’Italia.