Il calciomercato bianconero prende forma con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della prossima sessione estiva. Dopo l’amaro ko casalingo con il Milan, la Juventus dovrà provare a difendersi dall’assalto del club inglese per uno dei pilastri di Andrea Pirlo: addio possibile senza rinnovo



Quello che sta vivendo la Juventus rimane uno dei momenti più bui e difficili degli ultimi anni. Se il campo sta portando l’amara delusione di una qualificazione alla prossima Champions League quasi totalmente sfumata, anche il calciomercato può regalare non poche sorprese alla società torinese. In tal senso, in vista della prossima sessione estiva, Carlo Ancelotti guarda in casa Juventus per rinforzare il suo Everton: un nome in particolare sul taccuino del tecnico di Reggiolo che può provare ad anticipare il rinnovo con i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, colpaccio dalla Premier | Juventus e Inter beffate

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Juventus-Milan 0-3: Pioli ‘asfalta’ Pirlo nella sfida Champions

Calciomercato Juventus, Ancelotti vuole un bianconero: le cifre

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, uno dei titolarissimi della Juventus 2020/21 potrebbe salutare la Serie A per trasferirsi in Premier League. Si tratta di Juan Cuadrado su cui vi sarebbe il forte interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti. Il laterale 32enne rimane in scadenza l’anno prossimo e potrebbe non rinnovare con la ‘Vecchia Signora’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Uno scenario che darebbe la grande occasione ad Ancelotti di farsi avanti per portare il colombiano in Premier e a costi decisamente contenuti. Attualmente sembrerebbero bastare poco meno di 15 milioni per vedere Cuadrado lontano da Torino: l’ipotesi rinnovo resta però un’opzione ancora valida, in attesa che il calcio giocato lasci spazio al mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Allegri ‘libera’ Zidane | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, intreccio per il top player | C’è anche la Roma

Tra campionato e coppe, nell’attuale stagione vissuta con la maglia della Juventus, Juan Cuadrado ha collezionato 36 presenze complessive con ben 19 assist vincenti. Numeri importanti che potrebbero spingere Ancelotti ad accelerare per portarlo all’Everton nella prossima stagione.