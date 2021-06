La Juventus spera di recuperare Dybala: l’attaccante è stato escluso dai convocati dell’Argentina e il ct Scaloni ha motivato la sua scelta

La Juventus ha vissuto una stagione costellata da alti e bassi. La squadra di Pirlo ha conquistato l’accesso alla prossima Champions League solo all’ultima giornata, chiudendo la stagione al quarto posto. L’obiettivo è tornare al top da subito e anche per questo è stato richiamato Allegri alla guida della squadra. Il tecnico spera di poter contare sull’apporto di Paulo Dybala, usato con il contagocce a causa dei tanti problemi accusati.

Juventus, Dybala non convocato da Scaloni

Dybala ha vissuto la sua stagione più difficile da quando veste la maglia della Juventus: quattro gol e tre assist in appena 20 presenze in Serie A e tanta discontinuità. La società ha messo in dubbio anche la sua permanenza – ha un contratto in scadenza nel 2022 – ma Allegri vorrebbe tenerlo. Il tecnico toscano non è l’unico a puntare sulla ‘Joya’. Il ct Scaloni lo ha escluso dai convocati per la ‘Copa America’, ma non senza rimpianti: “Non c’è uno più dispiaciuto di me, Paulo è un giocatore che adoro. Abbiamo bisogno però di gente pronta, in piena forma”.

Il ct dell’Argentina – in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – ha poi aggiunto: “Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni gli hanno impedito di giocare con continuità. È tornato troppo tardi, tra l’altro in un momento complicato per la Juventus”. Dybala ha saltato diverse sfide importanti, ma ha chiuso la stagione in crescendo, con un’ottima prestazione – anche se senza gol – contro il Bologna.

Juventus, Dybala non giocherà la Copa America con l’Argentina

Le gesta non gli sono bastate per guadagnarsi la convocazione per la ‘Copa America’, competizione alla quale teneva tanto: “Se avessimo avuto 26 giocatori l’avrei portato, ma di fronte a una lista così ristretta e complicata abbiamo dovuto prendere questa decisione”, ha detto Scaloni.

La speranza, però, è che Dybala possa riconquistare nella prossima stagione il suo posto nella Juventus e – di conseguenza – anche in Argentina. La conferma è arrivata dallo stesso Scaloni, che a fine intervista ha annunciato: “Con Dybala è solo una pausa: il valore è fuori discussione, spero che recuperi presto spazio, forma e importanza e che torni con noi”.