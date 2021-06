Josè Mourinho pronto ad essere decisivo per il calciomercato della Juventus: lo ‘Special One’ si fa avanti, svolta per l’ex gioiello dell’Inter

Il ritorno in Serie A di Josè Mourinho che, dal 1 luglio sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, può regalare sorprese per il calcio italiano anche in ottica calciomercato estivo. Saranno settimane caldissime per la società capitolina, pronta ad accontentare l’allenatore lusitano che vuole rilanciare con decisione il progetto giallorosso. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’ultima ‘scelta’ di Mourinho porterebbe ad un’accelerata per un suo vecchio pallino, da tempo sul taccuino della Juventus. Si tratta di Philippe Coutinho, trequartista in pieno declino con la maglia del Barcellona e pronto a salutare i catalani. Mourinho ha provato a portare Coutinho già ai tempi del Tottenham ma adesso, con la Roma, l’intenzione è quella di puntare forte sul brasiliano.

Calciomercato, colpo da Barcellona: Mourinho anticipa la Juventus

Nonostante i tentativi di Koeman di ‘recuperare’ uno degli investimenti più pesanti della storia del Barcellona (160 milioni), gli infortuni hanno frenato l’ex Liverpool finito adesso nel dimenticatoio.

La Juventus ci ha già pensato in più occasioni a provare a portare a Torino l’ex talento interista che negli ultimi mesi ha giocato poco. Lo ‘Special One’ torna quindi alla carica per l’atleta verdeoro che può fare ritorno in Serie A.

Sono solo 14 le presenze di Coutinho nell’ultima stagione con la maglia del Barcellona: tra campionato e coppe, 3 le reti messe a segno con 2 assist vincenti. Juventus più vicina alla beffa: Mourinho può puntare il brasiliano per la sua Roma.