L’Inter di Simone Inzaghi vedrà con ogni probabilità la partenza di almeno delle sue stelle, per risanare il bilancio e far respirare le casse nerazzurre. Dirà addio Achraf Hakimi, corteggiato da alcuni top club europei. Dal PSG al Chelsea, il destino del gioiello di origini marocchine pare ormai segnato ed in tal senso, Marotta ed Ausilio, si stanno già muovendo anche per le entrate. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, se in un primo momento la priorità per la fascia sinistra era Emerson Pamieri, adesso i piani in casa Inter sarebbero cambiati. Il profilo in pole potrebbe quindi essere quello di un vecchio pallino della dirigenza interista già accostato lo scorso gennaio: Marcos Alonso.

Calciomercato Inter, rispunta Marcos Alonso: lo scenario

L’ex Fiorentina è in scadenza nel giugno 2023 e la sua valutazione è di circa 15-18 milioni di euro. Lo spagnolo potrebbe quindi essere richiesto dall’Inter, durante la sessione estiva di calciomercato, nella cessione al Chelsea di Hakimi, invece di Abraham, Zappacosta o Kovacic.

Uno scenario che, anche in caso di cessione di Hakimi al PSG, manterrebbe viva la pista Alonso per la società meneghina ma con costi e formule differenti. L’Inter può quindi farsi avanti per il classe ’90 che al Chelsea guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Sono 17 le presenze di Marcos Alonso con la maglia del Chelsea, accumulate nell’ultimo anno: per il laterale solo 2 reti e nessun assist. L’Inter dunque torna a pensare a Marcos Alonso: il 30enne di Madrid in pole per la corsia mancina di Inzaghi.