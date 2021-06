Il Milan è pronto a mettere a segno una nuova cessione a titolo definitivo: affare in chiusura, ecco i dettagli

Proseguono le manovre di calciomercato firmate da Paolo Maldini e Ricky Massara. Il Milan guarda alla prossima stagione e, nonostante l’attenzione sia focalizzata da Euro 2020 ed i possibili sviluppi anche in ottica mercato, la società di Elliott avrebbe praticamente ultimato una cessione. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino ‘Tuttosport‘, il club di via Aldo Rossi avrebbe trovato l’accordo per l’addio a titolo definitivo di Diego Laxalt. Il terzino è partito ieri dall’Uruguay per raggiungere la sua prossima squadra.

Calciomercato Milan, Laxalt dice addio: cifre e dettagli

Sarà la Dinamo Mosca ad accogliere Laxalt, con l’annuncio ufficiale che arriverà quindi nelle prossime ore. Il Milan dovrebbe incasserà una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro per l’ex laterale del Genoa.

Nella giornata di domani, dunque, il terzino sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con la Dinamo Mosca.

In scadenza l’anno prossimo con il ‘Diavolo’, nell’ultima stagione con la maglia del Celtic, l’uruguagio ha collezionato 26 presenze tra campionato e coppe con una rete all’attivo.