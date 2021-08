Arriva la svolta per il ritorno in Serie A di Miralem Pjanic: sfuma una destinazione, Napoli e Juventus alla finestra

Saranno otto giorni caldissimi quelli che anticiperanno la chiusura del calciomercato estivo per i club italiani. Dei diversi nomi circolati negli ultimi mesi per la Serie A vi è certamente quello di Miralem Pjanic, reduce da una stagione deludente con il Barcellona e desideroso di fare ritorno nel calcio italiano. Dopo lo scambio con il brasiliano Arthur, le prestazioni in Catalogna sono state decisamente sotto le aspettative, con Pjanic che ha accumulato 30 presenze con soli 1295′, senza nè reti nè assist all’attivo. Per il bosniaco è spuntata nelle ultime ore l’ipotesi Fiorentina, con la società di Comisso che avrebbe valutato l’approdo dell’ex juventino alla corte di mister Italiano. Un’occasione ghiotta per i gigliati che, tuttavia, sembrerebbe destinata a sfumare definitivamente: ecco i motivi.

Calciomercato, niente Fiorentina per Pjanic: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, però, la pista gigliata pare destinata a sfumare in tempi brevi per Pjanic. Qualcuno all’interno della dirigenza viola reputa quasi impossibile l’affare con il Barcellona, sia per la folta concorrenza (Pjanic piace tanto a Juventus e Napoli) sia per i costi (il centrocampista guadagna al momento 6 milioni netti a stagione).

Una notizia che farà sicuramente felici Juventus e Napoli che come già detto seguono con interesse Pjanic, come colpo last minute per le mediane di Allegri e Spalletti.

Una corsa a due destinata a chiudersi tra poco più di una settimana, con la Fiorentina ormai apparentemente tagliata fuori per l’acquisto dell’ex Roma.