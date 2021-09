Calciomercato Juventus, erede Ronaldo a gennaio | Super scambio in Premier!

Calciomercato Juve: dopo Kean, la dirigenza pensa già all’attaccante per il post Cristiano Ronaldo. Possibile scambio in Premier a gennaio: tutte le cifre e i dettagli

Si è ripresentato a Londra subito con un gol pesante, nel derby contro l’Arsenal. Romelu Lukaku è pronto a trascinare anche il Chelsea campione d’Europa, e potrebbe farlo a discapito di Werner. Il rendimento non esaltante dell’attaccante tedesco ha infatti convinto i ‘Blues’ ad affidarsi al centravanti belga. Per l’ex Lipsia gli spazi sono invece sempre più ristretti, e non è escluso che possa lasciare Stamford Bridge già a gennaio. La Juventus, ad esempio, andrà alla ricerca di un nuovo attaccante di livello internazionale in grado di sostituire Cristiano Ronaldo. Incassato il no del PSG per Mauro Icardi, Cherubini potrebbe fare un tentativo anche per il tedesco. Ecco l’ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’Inter sfida Allegri | Colpo gratis

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala sotto esame | Doppio scenario

Calciomercato Juventus, scambio per Werner | Cifre e dettagli

Werner è alla ricerca del riscatto dopo la prima annata con la maglia dei ‘Blues’, al di sotto le aspettative dal punto di vista personale, e il deludente Europeo disputato con la Germania. Lukaku, però, gli ha di fatto tolto il posto da titolare e costringerà con ogni probabilità il enne a cercare spazio altrove. Nel calciomercato invernale potrebbe così nascere un ipotesi di scambio con la Juventus, che è alla ricerca di un nuovo attaccante per il post CR7. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Zenit, arriva Kritsyuk: plusvalenza per il Gil Vicente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il centravanti per Allegri | Colpo per il 2022!

Sul piatto potrebbe finire Kulusevski, che parte alle spalle di Chiesa nelle gerarchie di Massimiliano Allegri e, allo stato attuale, è una riserva in bianconero. Entrambi i calciatori hanno un lungo contratto e sono valutati circa 40-45 milioni di euro. Un possibile affare che accontenterebbe tutte le parti in causa. Staremo a vedere.