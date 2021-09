Inter, Calhanoglu non basta: Marotta ripensa al super colpo in Serie A

Calhanoglu non convince a pieno l’Inter e il ritorno di Eriksen non è per nulla certo: Marotta pensa ad un’alternativa

La nuova stagione dell’Inter è iniziata su alti livelli nonostante il cambio in panchina. C’è stato, è vero, lo scivolone in Champions League contro il Real Madrid, arrivato, però, dopo una prestazione notevole, ma in campionato i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno ottenuto 5 vittorie e 1 pareggio in 6 giornate di campionato. I nuovi si sono integrati molto bene, uno su tutti Edin Dzeko, già a segno 4 volte in campionato, ma anche Dumfries sta venendo fuori. Correa ha avuto qualche problema fisico ma ha deciso la gara di Verona con una doppietta. Resta da capire il rendimento che avrà Hakan Calhanoglu: anche lui era partito perfettamente segnando all’esordio ma poi si è pian piano spento e adesso qualche dubbio sul suo reale valore è sorto. L’Inter deve anche fare a meno di Christian Eriksen e qualora non riuscisse a recuperarlo e il livello delle prestazioni del turco non dovesse alzarsi, la società potrebbe decidere di intervenire.

L’Inter pensa nuovamente a Malinovskyi

Beppe Marotta potrebbe fiondarsi nuovamente su Ruslan Malinovskyi, già da tempo nel radar dell’Inter. L’ucraino è diventato un pezzo forte dell’Atalanta di Gasperini e la ‘Dea’ difficilmente sarebbe disposta a cederlo ad una diretta concorrente.

L’Atalanta valuta Malinovskyi circa 30-35 milioni di euro e per l’Inter rappresenta il profilo ideale per il gioco di Simone Inzaghi. Calhanoglu ha ancora tempo per ribaltare il pensiero comune e dimostrare di essere importante anche per una squadra come l’Inter.