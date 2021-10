Futuro incerto per Mbappe: può saltare il colpo Real Madrid

Il futuro di Kylian Mbappe è sempre molto incerto: il Real Madrid ci ha provato a lungo, ma può saltare anche in ottica futura

Kylian Mbappe avrebbe voluto giocare con il Real Madrid. L’attaccante francese del PSG ha svelato ai microfoni de “L’Equipe” la sua voglia di andare via da Parigi, ma alla fine ha continuato il suo percorso da professionista. Il colpo di Florentino Perez potrebbe saltare anche in ottica futura. Durante la sua intervista lo stesso campione ha rivelato di aver chiesto la cessione alla società alla fine di luglio.

Calciomercato, Mbappe può partire: futuro incerto per il francese

Durante il celebre programma spagnolo “El Chiringuito” il giornalista Pedrerol ha svelato come il sogno di Mbappe sia quello di vestire la maglia del Real Madrid. Il suo addio sembrava davvero ad un passo, ma alla fine il PSG non ha accettato le diverse offerte di Perez.

Infine, potrebbe arrivare anche la beffa con il possibile rinnovo contrattuale: tante persone che lo circondano sarebbe sul punto di consigli in quest’ottica. Ora la sua voglia resta quello di trionfare con la maglia del PSG insieme a Messi e Neymar. Nelle ultime sfide non c’è stata una grande intesa con la successiva sconfitta arrivata sul campo del Rennes.

Dopo la sosta Nazionale il PSG vuole tornare a vincere in Ligue1 per cercare di trionfare ancora una volta in Francia: l’altro sogno resta il successo in Champions League con una rosa di livello assoluto.