Atalanta, infortunio Pessina: l’esito degli esami inguaia Gasperini

Esami strumentali per Matteo Pessina dopo l’infortunio in Atalanta-Milan: i tempi di recupero preoccupano Gasperini che ha già out Gosens

L’Atalanta sta attraversando un periodo poco fortunato. L’ultimo turno di campionato ha infatti lasciato in eredità a Gian Piero Gasperini una doppia brutta notizia. La sconfitta con il Milan per 3-2 è stata appesantita dall’infortunio riportato da Matteo Pessina nel primo tempo della sfida. Il centrocampista si era fermato dopo un contrasto in area con Fikayo Tomori.

Il giocatore ha dovuto rinunciare alla chiamata dell’Italia per la fase finale di Nations League. Il ct Mancini ha virato su Dimarco ed ora anche Gasperini dovrà trovare una soluzione alternativa. Le notizie che arrivano dagli esami strumentali non sono infatti positive. Come riporta ‘Sky Sport’, Pessina ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra.

Atalanta, infortunio Pessina: Gasperini nei guai

Infortunio serio e rientro in campo previsto non prima degli inizi di dicembre. Una brutta tegola per l’Atalanta, alle prese anche con lo stop di Robin Gosens. La Dea dovrà fare di necessità virtù: i nerazzurri sono al momento primi nel girone di Champions League, ma attardati in campionato con appena 11 punti conquistati in sette partite.