Non solo Icardi, opzione low cost per l’attacco: colpo da 10 milioni

Il nome di Mauro Icardi resta in auge per la Juventus e per alcune big internazionali, ma non è il solo. Spunta il colpo possibile per 10 milioni di euro

Mauro Icardi e il suo rapporto con l’Italia. Di certo, il calciatore ex Inter ha lasciato un ottimo ricordo, in termini realizzativi e non solo. Forse meno per quanto riguarda il profilo ambientale, ma nei ricordi, si sa, sbiadiscono anche i difetti e di conseguenza gli spigoli caratteriali. Al PSG la sua avventura non è mai decollata, anzi, ha subito uno stop netto, rispetto a un’ascesa che nel cuore della sua esperienza all’Inter sembrava inesorabile.

E Maurito ora torna nome caldo nel mirino delle big italiane, soprattutto la Juventus, nonostante poi la trattativa non sia mai realmente entrata nel vivo. Ma l’argentino è entrato anche in orbita Newcastle, club che, dopo il cambio di proprietà, è pronto a monopolizzare la scena sul calciomercato. Il bomber ex Inter, però, non è l’unico che i Magpies hanno messo nel mirino.

Calciomercato, non solo Icardi per il Newcastle: c’è anche il colpo Real

Il Newcastle si guarda intorno, pronto a fare razzie sulla scena internazionale. Icardi è di sicuro un target del club inglese, ma assolutamente non il solo. Infatti, i Magpies, secondo quanto riporta ‘Team talk’, hanno messo gli occhi su Mariano Diaz. Il costo del cartellino dell’attaccante si aggira attorno ai 10 milioni di euro, non troppo. Un colpo low cost che spesso è stato accostato anche ai club italiani, ma che ora potrebbe trasferirsi in Premier League, dopo l’esperienza non positiva al Real Madrid.