Chiesa da record in Champions, la Juve alza il prezzo: cifra monstre

Federico Chiesa continua ad essere una delle poche certezze assolute della Juventus anche in Champions: aumenta il prezzo, cifra da capogiro

La Juventus è tornata a vincere e questa volta lo fa di ‘lungo muso’. I bianconeri hanno spazzato via lo Zenit in Champions League, lasciandosi alle spalle – almeno per il momento – le due sorprendenti sconfitte in Serie A contro Sassuolo e Verona. Ciò che ha ridato un po’ di fiducia ai tifosi – con la consapevolezza del livello dell’avversario – è stata la prestazione a livello offensivo.

La squadra ha continuato ad attaccare fino al termine dell’incontro, non accontentandosi del vantaggio di misura. Non a caso il match è terminato 4-2, risultato a cui mister Allegri non ci ha spesso abituati. Che la decisione di mandare i suoi uomini in ritiro abbia dato la svolta? Troppo presto per dirlo ovviamente e domenica arriva la Fiorentina di Italiano e Vlahovic all’Allianz Stadium, banco di prova sicuramente più probante. Nel frattempo, bisogna sottolineare l’ennesima dimostrazione in campo del suo enorme valore da parte di Federico Chiesa. L’attaccante è una delle poche certezze della ‘Vecchia Signora’ e ieri si è letteralmente scatenato.

Chiesa scatenato contro lo Zenit, il prezzo sale: cifra da capogiro

L’ex ‘Viola’ si è procurato un rigore e ha siglato il terzo gol della Juve. Come riferisce ‘Opta’ – la società che raccoglie e analizza le statistiche relative al calcio -, è diventato il primo giocatore dei bianconeri capace di segnare in quattro presenze casalinghe di fila nella massima competizione europea da David Trezeguet nel novembre 2001.

Stiamo parlando di un vero e proprio top player, che fa crescere ulteriormente l’interesse delle big, quali Liverpool, Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid. Allo stesso tempo, però, è salito anche il prezzo del cartellino. I bianconeri, infatti, ora lo valutano oltre 100 milioni di euro e non hanno la minima intenzione di privarsi delle sue qualità per tanto tempo.