Allegri lo ha già avvisato: può finire nello scambio a gennaio

Allegri avvisa un bianconero in conferenza stampa. Possibile addio a gennaio: l’ipotesi di scambio all’estero

“È inutile parlare del suo potenziale. Adrien deve fare molto di più, semplice”. In conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Fiorentina, Massimiliano Allegri si è espresso in maniera piuttosto netta e diretta nei confronti di Adrien Rabiot.

Il tecnico bianconero aveva finora parlato sempre bene del francese e riposto grande fiducia in lui. L’ex PSG, però, non ha risposto sul campo ed è già finito indietro nelle gerarchie a centrocampo, a vantaggio di McKennie. Allegri è stato piuttosto perentorio ed è sembrato deluso per il rendimento del giocatore. Anche Rabiot è dunque finito in discussione e, se non dovesse convincere l’allenatore fino a gennaio, potrebbero aprirsi nuovi scenari di calciomercato. Ecco il possibile affare all’estero: tutte le cifre e i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, trattativa per la risoluzione: c’è un ostacolo

Calciomercato Juventus, Rabiot può finire nello scambio: cifre e dettagli

La dirigenza della Juventus è alla ricerca di ulteriori rinforzi a centrocampo e, come noto, uno dei nomi in cima alla lista di Cherubini è quello di Aurelien Tchouameni. Il gioiello del Monaco è già finito nel mirino delle big europee e valutato almeno 40 milioni di euro. Una cifra irraggiungibile soprattutto nel calciomercato invernale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di Bernardeschi!

Il club bianconero potrebbe così tentare di proporre il cartellino di Rabiot, che è valutato circa 25 milioni. Tuttavia, il principale ostacolo per il ritorno del francese in Ligue 1 è legato all’alto ingaggio del calciatore, che percepisce circa 7 milioni netti l’anno. In ogni caso, l’ex PSG potrebbe essere un profilo gradito alla società monegasca. Staremo a vedere.