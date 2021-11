Calciomercato Inter, svolta cessione: annuncio a sorpresa di Pif

Le continue voci sulla cessione societaria trovano una svolta nell’annuncio di Pif sull’acquisto dell’Inter

Si susseguono ormai da diversi mesi le voci di un possibile cambio di proprietà dell’Inter, con il nome di Pif sempre più vivo secondo le indiscrezioni. In realtà, però, la realtà apparirebbe abbastanza diversa per il futuro dei campioni d’Italia. Secondo quanto riportato da ‘Belfast Telegraph‘, il futuro dell’Inter non sarà in mano al fondo Pif.

Inter, Pif si allontana: “Non siamo interessati”

A chiarire la situazione ci ha pensato il membro del consiglio di amministrazione del Newcastle Amanda Staveley che ha chiarito, dunque, le voci che da tempo si rincorrono sull’eventuale interesse di Pif per la società in mano a Steven Zhang. “Abbiamo parlato con Inter e Milan, il problema erano le strutture che in Serie A sono un disastro. Non siamo più interessati all’Inter“.

In attesa del big match di San Siro contro il Napoli, l’Inter, dunque, deve incassare un duro colpo in ottica cessione societaria.