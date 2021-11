Napoli, rivelazione su Insigne: “Ecco dove potrebbe giocare”

Lorenzo Insigne non ha ancora risolto il rebus riguardante il suo futuro e potrebbero essere decisivi i prossimi mesi

È ancora da decidere il futuro di Lorenzo Insigne, che sta vivendo una grande stagione con il Napoli ma non è ancora stato trovata una soluzione per ciò che succederà nei prossimi mesi. L’esterno sinistro ha un contratto fino a giugno 2022 e per questo il rischio c’è che saluti i ‘Partenopei’ in caso di mancato rinnovo.

Calciomercato Napoli, futuro Insigne: “Farebbe comodo alla Juventus e non solo”

Fernando Orsi, ex portiere di Lazio e Inter, ha detto la sua sul futuro del calciatore del Napoli ai microfoni di ‘Radio Radio’. Ecco le sue parole: “Insigne farebbe comodo alla Juventus, potrebbe giocare con il 4-3-3: da un lato lui e dall’altro Chiesa e secondo me farebbe bene. Anche nel 4-2-3-1 della Roma così come alla Lazio potrebbe trovare un modulo ideale, insomma in tutte le squadre che giocano con l’esterno alto”.

Seconda punta nell’Inter? “Mettersi a fare un altro tipo di lavoro dopo che per 20 anni che non hai mai cambiato, non è proprio il massimo. Però siccome i calciatori sono attratti dai soldi possono anche scegliere squadre in cui servirebbero meno ma guadagnerebbero di più, per me Insigne serve più a quelle compagini che giocano con gli esterni”.

Tutto da decidere ancora per Lorenzo Insigne ma per il portiere Fernando Orsi l’Inter potrebbe non essere la soluzione ideale.