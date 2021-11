Calciomercato Milan, scambio a sopresa | Assalto dalla Premier

L’offerta del Chelsea cambia i piani di mercato del Milan. Lo scambio può esserci già da gennaio

Mentre le nazionali sono alle prese con gli ultimi turni delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar, i club sono alla ricerca dei profili giusti per rinforzare le rose. Il calciomercato di gennaio è alle porte e le occasioni non mancano. In Italia, la lotta scudetto è apertissima: Milan, Napoli e Inter hanno dato l’impressione di poter combattere per il trionfo fino all’ultima giornata.

LEGGI ANCHE >>>Svolta Juventus ‘grazie’ a Kulusevski: grande affare in Premier

Il Milan è stato per lunghi tratti al vertice anche nella passata stagione ed ha poi visto il tricolore cucirsi sul petto dei cugini dell’Inter. Dopo l’addio di Calhanoglu, i rossoneri sono rimasti senza un trequartista di alto livello. Già in estate si erano interessati a Coutinhho, sempre più ai margini del Barcellona. L’arrivo di Xavi non sembra aver cambiato il destino dell’ex interista: per lui l’addio a gennaio è sempre più vicino.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan, niente Coutinho: scambio tra Chelsea e Barcellona

Philippe Coutinho milita nel Barcellona dal 2018. Nella stagione successiva è andato in prestito al Bayern Monaco ma non ha mai convinto fino in fondo ed ora è prossimo alla partenza. Il Milan, da giugno sulle sue tracce, è stato sorpassato dai campioni d’Europa del Chelsea per la corsa al brasiliano.

LEGGI ANCHE >>>Donnarumma e lo sfogo sul Psg: si riapre la pista Barcellona

I Blues hanno messo sul piatto Ziyech, trequartista olandese arrivato nel 2020. I due sono coetanei ed hanno il comune lo scarso impiego da parte dei rispettivi allenatori. L’offerta del Chelsea sembra essere al momento la più allettante per i blaugrana ed esclude un ritorno di Coutinho a Milano.