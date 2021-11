Formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan: Ibrahimovic dal 1′

Affascinante sfida, quella in programma sabato sera all’Artemio Franchi, tra Fiorentina e Milan: Pioli conferma dal 1′ Zlatan Ibrahimovic, impegnato nel duello a distanza con Dusan Vlahovic

È quasi tutto pronto all’Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina-Milan, un match speciale per il tecnico rossonero Stefano Pioli, grande ex dell’incontro. Per l’occasione il tecnico conferma dal 1′ Zlatan Ibrahimovic, che era in ballotaggio con Olivier Giroud. Nessuna sorpresa in casa viola, con Italiano che si affida alla vena realizzativa di Dusan Vlahovic, che affronta una delle squadre interessate al suo cartellino.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali della gara

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejón, Vlahović, Saponara

A disposizione: Cerofolini, Rosati; Frison, Terzić; Amrabat, Castrovilli, Maleh, Sottil; Distefano, González, Munteanu.

Allenatore: Italiano

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović

A disposizione: Desplanches, Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Krunić, Messias; Giroud, Pellegri.

Allenatore: Pioli