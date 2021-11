Champions League, il Chelsea travolge la Juve 4-0: male anche l’Atalanta

Il Chelsea travolge letteralmente la Juventus 4-0 a Stamford Bridge: male anche l’Atalanta, fermata sul pari dallo Young Boys

Una serata di Champions assolutamente da dimenticare per le italiane. Soprattutto per la Juventus, che viene letteralmente travolta 4-0 a Stamford Bridge dal Chelsea di Tuchel. I campioni d’Europa hanno spazzato gli ospiti bianconeri con i gol nell’ordine di Chalobah, James, Hudson-Odoi e il tap-in finale di Timo Werner. Si complica non poco, quindi, la conquista del primo posto del girone.

Delude anche l’Atalanta, che non riesce ad andare oltre il pari (3-3) nell’insidiosa trasferta contro lo Young Boys. La ‘Dea’ resta al terzo posto dietro il Villareal. Ora, per passare agli ottavi, deve necessariamente battere gli spagnoli e non sarà affatto facile.

Champions League, tabellini e classifiche di Chelsea-Juventus e Atalanta-Young Boys

Di seguito i tabellini e le classifiche dei gironi.

Chelsea-Juventus 4-0: 25′ Chalobah (C), 55′ James (C), 58′ Hudson-Odoi (C), 90+5′ Werner (C)

CLASSIFICA girone H: Chelsea 12, Juventus 12, Zenit 4, Malmo 1

Atalanta-Young Boys 3-3: Zapata 10′ (A), Siebatcheu 39′ (YB), 51′ Palomino (A), 80′ Sierro (YB), 84′ Hefti (YB), 87′ Muriel (A)

CLASSIFICA girone F: Manchester United 10, Villareal 7, Atalanta 6, Young Boys 4