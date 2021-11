Caos Donnarumma, compagni infuriati: ecco cosa è successo

Caos Donnarumma, i suoi compagni del PSG si infuriano con il portiere ex Milan durante la gara col Saint Etienne: ecco cose è successo

Donnarumma non sta vivendo un momento semplice al PSG. Come confessato dallo stesso portiere ex Milan, soffre particolarmente il dualismo con Navas, che ha mantenuto un ruolo di primo spessore all’interno del club parigino e spesso toglie spazio all’estremo difensore campano.

Lo stato d’animo di Donnarumma non è dei migliori: a dimostrazione di ciò, sono arrivati un paio di errori che hanno generato delle contestazioni da parte di stampa e tifosi. Ora è tornato a far discutere per un episodio avvenuto nel corso della gara odierna con il Saint-Etienne.

Saint Etienne-PSG, compagni infuriati con Donnarumma: addio possibile

Nel primo tempo il PSG è andato in svantaggio subendo la rete di Bouanga, dopo una doppia conclusione dell’attaccante. Inizialmente Donnarumma era riuscito a respingere il tiro, ma non è bastato ad evitare il peggio. I compagni, subito dopo, hanno reagito male allo svantaggio, senza incoraggiare il loro portiere. Segno di come il clima sia abbastanza teso.

Potrebbe essere il preludio ad un clamoroso addio anticipato. L’eventuale ritorno in Serie A, però, resta complicatissimo, considerando il pesantissimo ingaggio da 12 milioni di euro netti. Situazione da monitorare.