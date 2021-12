Genoa-Milan, Kjaer esce in barella: le condizioni del danese

Brutta tegola per il Milan, che dopo appena 4′ di gioco nel match di Marassi col Genoa, perde per infortunio il pilastro della sua difesa

Non poteva iniziare nel peggiore dei modi, per Stefano Pioli, l’incontro di Marassi contro il grande ex Andrij Shevchenko. Dopo appena 4′ di gioco infatti, a seguito di un contrasto a centrocampo, il danese Simon Kjaer ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in barella.

Genoa-Milan, le condizioni di Kjaer

Le ultime notizie riferiscono che il centrale difensivo ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Domani verranno effettuati gli esami strumentali per capire la reale entità del problema lamentato dal giocatore scandinavo.