Ancelotti lo libera | La Juventus ci prova per il big

Carlo Ancelotti potrebbe liberare uno dei veterani del Real: la Juventus potrebbe farci un pensiero

Da quando è tornato Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid molte gerarchie sono cambiate. Alcuni giocatori che hanno scritto una fetta importante degli ultimi anni del club non rientrano più nei piani dell’allenatore e potrebbero cercare nuove destinazioni.

Tra questi c’è Marco Asensio, così come Isco ma anche Daniel Carvajal. Il terzino spagnolo è stato uno dei perni del Real imbattibile di Cristiano Ronaldo e company. Ha alzato al cielo 4 Champions League ma adesso, a quasi 30 anni, non da più le stesse garanzie di prima. Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, Ancelotti potrebbe anche fare a meno di lui, in quanto si sente più sicuro con Mendy o con Lucas Vasquez sulla corsia di destra. I tanti problemi fisici stanno condizionando le prestazioni di Carvajal che potrebbe, quindi, valutare l’ipotesi di lasciare Madrid. Ecco perché la Juventus osserva attentamente la situazione.

Il Real Madrid libera Carvajal: tentativo della Juve

Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, questa potrebbe essere l’ultima stagione di Carvajal con la maglia dei blancos. L’ultima parola spetterà ovviamente al presidente ma i segnali di Ancelotti aprono le possibilità di vederlo altrove anche se a gennaio è quasi impossibile che avvenga un trasferimento.

La Juventus, che ha esigenza di rinforzarsi sulle fasce, potrebbe farci più di un pensiero, anche se dovrà aspettare il mercato estivo per tentare un vero e proprio assalto.