Allegri stravede per lui, carta Kulusevski: scambio in Serie A

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri: assalto alla stella

A partire dal prossimo anno ci saranno tanti cambiamenti in casa Juventus con la volontà di puntellare la formazione di Massimiliano Allegri con giocatori funzionali.

Allegri stravede ormai da tempo per il centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski, che ha fornito un’altra ottima prestazione contro il Milan. Spalletti l’ha rivalutato come trequartista in modo di dargli più libertà di movimento nella zona proprio alle spalle dell’attaccante partenopeo. Così la Juventus potrebbe pensare anche ad uno scambio in Serie A con la carta Kulusevski: il talentuoso giocatore svedese non ha messo in mostra tutto il suo talento e così potrebbe andar via.

Calciomercato Juventus, il Napoli non cede per Zielinski

Piotr Zielinski è stato accostato negli ultimi anni a tante big d’Europa, ma il suo desiderio è sempre stato quello di vestire la maglia azzurra. Un legame importante seppur con qualche problema di troppo con Spalletti che l’ha plasmato secondo le sue idee tecnico-tattiche. La Juventus ci ha provato già in passato, ma il Napoli ha sempre fatto muro non cedendo alle avances della dirigenza bianconera. I prossimi mesi saranno decisivi per capire il reale interessamento della società torinese pronta a fare di tutto in vista della seconda parte di stagione.