Serie A, UFFICIALE: positivo al Covid | Partenza bloccata, gara a rischio

Una gara della diciannovesima giornata del campionato di Serie A può saltare a causa del Covid: ufficiale, calciatore positivo

Il Covid-19, con l’espansione della variante Omicron, continua ad impensierire tutto il mondo del calcio, compresa la nostra Serie A. Una gara della diciannovesima giornata, che chiuderà il girone d’andata, potrebbe saltare. La Salernitana, dopo i controlli sanitari effettuati come da protocollo, ha riscontrato la presenza di un calciatore positivo.

A seguito di ciò, l’Asl locale ha deciso di bloccare la partenza del gruppo di Colantuono, che domani dovrebbe affrontare l’Udinese in trasferta. Il resto dei giocatori si è sottoposto a tampone molecolare e prima di sapere se la gara potrà essere disputata bisognerà attendere i risultati. La conferma è arrivata dallo stesso club campano tramite un comunicato ufficiale. La partita è, quindi, a rischio, ne sapremo di più nelle prossime ore.

Seria A, positivo al Covid nella Salernitana: a rischio la gara con l’Udinese

“L’U.S. Salernitana 1919 – si legge nella nota del club – comunica che, a seguito della rilevata positività al Covid-19 di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo linea così come programmato.

A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti i componenti si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari.

Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore“.