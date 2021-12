La Juventus continua a lavorare in vista della sessione invernale di calciomercato: l’Inter ha detto subito no alla proposta dei bianconeri

Ancora un possibile colpo a centrocampo per la Juventus con Massimiliano Allegri che ha fatto le proprie richieste sul fronte calciomercato.

La sessione invernale potrebbe regalare qualche rinforzo all’allenatore della Juventus che, dopo un inizio non troppo esaltante, è riuscito a risucchiare punti importanti in ottica Champions League. Il 6 gennaio ci sarà la super sfida contro il Napoli per provare a ridurre il vantaggio proprio dai partenopei e non solo.

Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: l’Inter dice no

Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica”, la Juventus avrebbe provato a chiedere all’Inter il centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, che non sta trovando tanto spazio con Simone Inzaghi ed è pronto a dire addio nelle prossime settimane. Subito la società nerazzurra ha rifiutato la proposta dei bianconeri con il centrocampista dell’Inter che piace a diversi club della Serie A, tra cui anche la Fiorentina. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così nella prossima estate potrebbe liberarsi a parametro zero per una nuova avventura della sua carriera.