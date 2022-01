Ultim’ora Serie A, il Consiglio di Lega ha deciso sul caos Covid

Arriva la decisione del Consiglio di Lega: non verrà rinviata nessuna partita della ventesima giornata del campionato di Serie A

Doccia gelata per diverse compagini del campionato di Serie A, alle prese con molti problemi di formazione legati alle defezioni causate dal Covid. Nonostante le indicazioni dell’Asl, la Lega di A non torna indietro.

Come anticipato da Sky Sport, il Consiglio di Lega straordinario che si è riunito nella serata odierna he confermato la volontà di non rinviare alcuna partita del prossimo turno di campionato.

Le partite a rischio (Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter) non saranno rinviate, nonostante le quarantene imposte dell’Asl nelle scorse ore, anche a ridosso della partenza di alcune squadre.

Serie A, la decisione del Consiglio di Lega

Per quanto concerne le partite che non si giocheranno a causa delle quarantene imposte dalle Aziende sanitarie locali, le squadre non fermate – dunque – si presenteranno regolarmente in campo. Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, l’arbitro fischierà tre volte.

In questo modo verrà assegnata la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra scesa in campo. A quel punto scatteranno gli ormai consueti ricorsi da parte delle società sconfitte, sulla scorta di quanto avvenuto lo scorso anno dopo il caso di Juventus – Napoli.