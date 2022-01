Scambio in Premier, la Juventus rischia: addio imminente

La Juventus può vedere sfumare il campione che, già nell’attuale sessione di calciomercato, è destinato a cambiare maglia

Mancano poche ore al ritorno in campo di Juventus e Napoli che, salvo clamorose sorprese causate dal Covid, dovrebbero affrontarsi domani per la 20a giornata di Serie A. I bianconeri hanno intenzione di accontentare le richieste di Massimiliano Allegri, nell’attuale sessione di calciomercato invernale. Fino al 31 gennaio, dunque, il direttore sportivo Federico Cherubini sonda il terreno, tra entrate e possibili cessioni. Dalla Spagna arrivano novità importanti per quanto riguarda uno degli obiettivi che, ormai da diversi mesi, affolla i pensieri dei vertici della ‘Vecchia Signora’.

Si tratta di Ousmane Dembele che, in scadenza a giugno con il Barcellona, è destinato a salutare la squadra di Xavi nel 2022. Uno scenario ormai ben delineato visto che le ultime offerte di rinnovo da parte del club catalano non sono state prese in considerazione e Dembele potrebbe dire addio già nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, infatti, ad avere la meglio nella corsa al gioiello francese potrebbe essere un top club inglese.

Juventus, scambio per Dembele: lo scenario

Jurgen Klopp ed il suo Liverpool hanno intenzione di accelerare per l’arrivo già a gennaio di Dembele, con l’idea di un possibile scambio con il Barcellona nelle prime settimane del 2022. I ‘Reds’ valutano quindi il ‘sacrificio’ di Naby Keita, centrocampista arrivato nell’estate 2018 dal Lipsia per 60 milioni e che adesso, ad un anno e mezzo dalla scadenza, è valutato 30.

Scambio alla pari, con il Barcellona che arricchirerebbe da subito e a costo zero la batteria di centrocampisti agli ordini di Xavi mentre Klopp metterebbe le mani su Dembele, già molto vicino alla Juventus la scorsa estate.

Situazione in divenire ma per la Juventus la corsa al cartellino di Dembele potrebbe già sfumare nel mercato invernale.