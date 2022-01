Coppa Italia, partita scoppiettante al ‘Maradona’ tra Napoli e Fiorentina: la spuntano i viola con i partenopei ridotti in 9 nell’extratime

Alla faccia del turnover – tra l’altro limitato per entrambe le squadre – e della presunta attenzione rivolta solo al campionato. Napoli e Fiorentina danno vita ad un match spetaccolare, alla fine del quale prevale con autorità la Viola dopo i tempi supplementari.

I tempi regolamentari si sono chiusi sul 2-2 per effetto dei gol di Vlahovic, Mertens, Biraghi e Petagna, che manda il match ai supplementari proprio al 95′. Il Napoli però, rimasto in 9 per le espulsioni di Lozano e Fabiàn Ruiz – del resto la Viola era in 10 – non resiste fino al 120′, incassando altre tre reti firmate Venuti, Piatek e Maleh. Passa la squadra toscana, che ora ai quarti se la vedrà con l’Atalanta.

Coppa Italia, Napoli-Fiorentina 2-5 dts: il tabellino

Napoli (4-2-3-1): Ospina (46′ Meret); Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam (83′ Malcuit); Lobotka (90′ Cioffi), Demme (63′ Fabian); Politano (63′ Lozano), Mertens, Elmas; Petagna (93′ Juan Jesus).

A disposizione: Idasiak, Costanzo, Zanoli, Vergara.

All. Spalletti

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic (90′ Igor), Biraghi, Castrovilli (89′ Bonaventura), Torreira, Duncan (45’+3 Terracciano), Gonzalez (89′ Ikoné), Vlahovic (73′ Piatek), Saponara (46′ Maleh)

A disposizione: Rosati, Terzic, Odriozola, Pulgar, Kokorin, Callejon.

All: Italiano

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 41′ Vlahovic (F), 43′ Mertens (N), 57′ Biraghi (F), 90’+5 Petagna (N), 105′ Venuti (F), 108′ Piatek (F), 119′ Maleh

Ammoniti: Duncan, Rrahmani, Castrovilli, Fabian, Tuanzebe

Espulsioni: Dragowski, Lozano, Fabian