L’ex può tornare all’Inter: lo scambio che non convince

L’ex potrebbe far ritorno all’Inter all’interno di uno scambio per il prossimo anno: la proposta non convince i nerazzurri

L’Inter mette la freccia a sinistra. I nerazzurri stanno lavorando in maniera forte su Robin Gosens, esterno mancino dell’Atalanta, attualmente fermo per infortunio. La trattativa ha subito una improvvisa accelerazione nei giorni scorsi ed ora sembra essere in dirittura d’arrivo.

Un affare da circa trenta milioni di euro che Marotta e Ausilio hanno voluto imbastire pensando soprattutto al futuro. Gosens, infatti, dovrà restare fermo ancora un po’ ed è quindi un acquisto proiettato al prossimo anno. Quello in cui la formazione di Inzaghi dovrebbe affrontare senza Ivan Perisic. L’esterno croato ha il contratto in scadenza a fine stagione e il rinnovo non si è sbloccato. Ovvio quindi che in casa Inter guardino a rinforzare in maniera pesante un ruolo che, comunque, già così avrebbe necessitato di un puntello. Possibile quindi che di esterno, oltre a Gosens, ne arrivi anche un altro e in questo caso il nome ‘caldo’ è quello di Kostic. Ma potrebbe esserci anche un ritorno o almeno questa è la proposta che potrebbe arrivare sulla scrivania dei dirigenti nerazzurri.

Calciomercato Inter, l’ex per de Vrij: la prosta dall’Inghilterra

A pensare ad uno scambio con l’Inter è il Manchester United. Gli inglesi guardano alla formazione di Inzaghi per un possibile rinforzo in difesa. Il nome è quello di de Vrij, in scadenza di contratto nel 2023: il centrale olandese potrebbe essere il ‘sacrificato’ per fare cassa e i ‘Red Devils’ sperano di convincere Marotta e Ausilio con uno scambio.

Proprio pensando alla necessità interista di intervenire sull’out mancino, da Manchester potrebbero pensare ad offrire Alex Telles, esterno brasiliano che ha già vestito in passato la maglia dell’Inter. Un nome però che non stuzzica più di tanto la dirigenza nerazzurra. In cima alla lista delle preferenze ci sono Gosens e Kostic: il primo presto potrebbe arrivare a Milano, mentre per il secondo l’assalto potrebbe partire a fine stagione.