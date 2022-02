UFFICIALE Juventus, la lista Champions per la seconda fase: c’è Vlahovic

La Juventus ha diramato la lista dei giocatori per la seconda fase della Champions League: ci sono Vlahovic e Zakaria

In vista del doppio confronto di Champions col Villarreal – e, chissà, anche per i turni successivi – la Juventus ha aggiornato la lista dei giocatori disponibili per gli impegni europei.

La lista Champions della Juventus per la seconda fase della competizione 📋#JuveUCL #UCL — JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2022



Rispetto alla lista della fase a gironi, sono ovviamente usciti i giocatori ceduti – Bentancur, Ramsey e Kulusevski – e sono entrati i nuovi arrivi Vlahovic e Zakaria, oltre a Luca Pellegrini. Ecco l’elenco completo.

La lista ufficiale della Juventus per la seconda fase della Champions

1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Chiellini 4 De Ligt 5 Arthur 6 Danilo 7 Vlahovic 9 Morata 10 Dybala 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 14 Mckennie 17 Pellegrini 18 Kean 19 Bonucci 20 Bernardeschi 22 Chiesa 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 27 Locatelli 28 Zakaria 36 Perin.