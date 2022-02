Verso Inter-Milan, i tre dubbi di Pioli | Le ultime su Ibrahimovic

La seduta d’allenamento odierna non ha sciolto tutti i dubbi di Stefano Pioli in vista del Derby: preoccupano le condizioni di Ibrahimovic

Una buona notizia, una cattiva e una situazione stazionaria: questo il resoconto dall’infermieria di Milanello per Stefano Pioli, impegnato a dirigere l’allenamento del giovedì a due soli giorni dal Derby di Milano.

Se da un lato i progressi di Fikayo Tomori appaiono evidenti – l’inglese si candida per il rientro dal 1′ nella Stracittadina, anche se la cautela è d’obbligo – permangono forti dubbi sia sulla presenza di Ante Rebic, sia su quella di Zlatan Ibrahimovic. Il resoconto da Milanello non lascia troppo spazio alle interpretazioni. Allo svedese serve un vero e proprio miracolo per giocare da protagonista una partita già decisiva.

Verso Inter-Milan, Pioli si prepara a rinunciare ad Ibrahimovic

Come riportato anche da Calciomercato.it (leggi qui), lo svedese continua il suo percorso personalizzato di recuper in palestra. Il fastidio al tendine d’Achille persiste, e a questo punto le speranze di vederlo in campo sabato prossimo si riducono sempre di più. D’altro canto anche Ante Rebic non sta benissimo. Anche oggi il croato oggi non ha lavorato con il gruppo ma si è allenato in campo in maniera personalizzata: un impiego dal 1′ sarebbe rischioso, ma Pioli potrebbe portarlo almeno in panchina.

Le buone nuove arrivano invece dal reparto arretrato, dove l’amuleto Tomori – una sola sconfitta con l’inglese in campo in campionato – è sulla via del pieno recupero. L’ex Chelsea ha fatto sì lavoro personalizzato, ma si è allenato anche col gruppo. Il ginocchio infortunato ed operato risponde bene: Pioli scioglierà le riserve sul suo utilizzo solo poche ore prima del match, ma filtra un giustificato ottimismo sulla presenza del britannico.