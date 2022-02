Il derby continua | Barella vs Tonali: “Nella mia squadra non gioca”

Non è ancora finito il derby tra Inter e Milan, e questa volta il paragone viene fatto tra Barella e Tonali: scelto solo uno dei due

Quello tra Inter e Milan è stato un derby al cardiopalma, che ha ribaltato ogni aspettativa e ha rimesso in discussione la corsa scudetto. Dopo il vantaggio di Perisic i rossoneri hanno tirato fuori il carattere, riuscendo a ribaltare il match e a portare a casa una vittoria fondamentale per il proseguo della stagione.

Oggi però il derby milanese sembra non essere ancora finito. Si continua infatti a discutere sul valore delle due squadre, arrivando al paragone tra Nicolò Barella e Sandro Tonali, due centrocampisti fondamentali per gli scacchieri di Inzaghi e Pioli. Dure critiche che taglierebbero fuori uno dei due.

Inter-Milan, Damascelli sceglie Tonali: “Barella non giocherebbe”

Un derby che sembra non finire mai quello tra Inter e Milan, soprattutto per quanto riguarda le polemiche. In questi giorni si continua a discutere su quanto successo sabato, ma il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha voluto paragonare Barella e Tonali, scegliendo solo uno dei due:

Tra Barella e Tonali non c’è paragone. Se devi prendere un centrocampista dell’Inter, prendi Brozovic. considero la valutazione di Barella superiore a quelle che sono le sue qualità. A me non piace, nella mia squadra non giocherebbe. A parte che è un lamentoso incredibile, quello che ha fatto a Madrid mi è rimasto negli occhi, parliamo di un campione d’Europa”. Dure critiche dunque nei confronti di Barella, che in questa occasione perde il confronto con Tonali.